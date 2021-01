Business news: Imprese: Vivendi annuncia aumento partecipazione in Prisa al 9,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vivendi ha annunciato un aumento della sua partecipazione in Prisa, gruppo spagnolo attivo nel settore dell'editoria, portandola al 9,9 per cento. Nei giorni scorsi il gruppo francese aveva annunciato l'acquisizione del 7,9 per cento della società spagnola che detiene, tra gli altri, il quotidiano "El Pais". "L'acquisizione di una partecipazione in Prisa si inserisce nella strategia di Vivendi di rafforzarsi come gruppo mondiale di contenuti, di media e di comunicazione e di allargare il suo accesso ai mercati di lingua spagnola in Europa, in America Latina e negli Stati Uniti", si legge in un comunicato diffuso da Vivendi. (Frp)