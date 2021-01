Business news: presidente azerbaigiano, speriamo di inaugurare presto ponte sul fiume Aras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian auspica che il nuovo ponte sul fiume Aras venga inaugurato presto. Lo ha detto il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, durante l’incontro con il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, in visita a Baku. "Siamo molto soddisfatti del livello di cooperazione tra i nostri Paesi. Osserviamo ottimi risultati nell'area politica ma anche in quell’economica, dei trasporti, dell'energia e tutti i progetti su cui oggi ci stiamo concentrando come il Corridoio di Trasporto Nord-Sud e i relativi progetti di infrastrutture energetiche. Le nuove opportunità rispetto alla nuova situazione nella regione aprono ovviamente ampie porte agli investitori privati anche alla cooperazione a livello governativo”, ha detto Aliyev. “I nuovi collegamenti di trasporto sono ora in fase di discussione. E ovviamente la nostra cooperazione sul bacino idrico di Khudafarin e i piani futuri per la costruzione di una centrale elettrica sono già in una fase molto attiva. Quindi, si spera che nei prossimi due anni saremo in grado di completare questo progetto e di fornire energia a entrambe le parti”, ha spiegato il presidente azerbaigiano. (Rum)