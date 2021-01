Business news: Fitch migliora le prospettive di Deutsche Bank da “negative” a “positive”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating statunitense Fitch ha mantenuto la valutazione del merito di credito di lungo periodo di Deutsche Bank invariato a “BBB”, migliorando le prospettive del maggiore istituto di credito tedesco da “negative” a “positive”. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui per Deutsche Bank “qualsiasi cambiamento positivo nel suo rating è una buona notizia”. Da un lato, la valutazione del merito di credito di una banca influenza, infatti, la sua posizione sul mercato dei capitali. Dall'altro, tale giudizio ha un impatto sui costi di rifinanziamento. Inoltre, alcuni partner commerciali sono autorizzati a fare affari con una banca esclusivamente se ha un determinato rating minimo. Fitch ha giustificato il miglioramento delle prospettive di Deutsche Bank affermando che l'istituto di credito sta compiendo “progressi con il suo processo di ristrutturazione”. Il direttore finanziario di Deutsche Bank, James von Moltke, ha commentato: “Siamo lieti che i nostri notevoli progressi siano stati riconosciuti da una delle principali agenzie di rating per la seconda volta in due mesi”. Il riferimento è a Moody's (Stati Uniti) che a novembre scorso ha migliorato le prospettive di Deutsche Bank da “negative” a “stabili”. Inoltre, l'agenzia di rating statunitense ha confermato ad “A3” il merito di credito della maggiore banca tedesca. (Geb)