Business news: Regno Unito, tasso di disoccupazione al 5 per cento per la prima volta dal 2016

- Il tasso di disoccupazione del Regno Unito ha toccato per la prima volta il 5 per cento della popolazione per la prima volta dal 2016, secondo dati ufficiali rilasciati dall'Ufficio nazionale di statistica britannico (Ons). Secondo i numeri, oltre 200 mila persone avrebbero perso il proprio impiego nei tre mesi antecedenti a novembre 2020. Secondo i dati dell'Ons, sarebbero 828 mila persone in meno ad essere sui libri paga delle aziende britanniche rispetto al mese antecedente all'inizio della crisi da pandemia nel Paese, nel febbraio 2020. Tuttavia i dati, seppur drammatici, risultano essere migliori delle aspettative degli economisti, e questo secondo gli esperti sarebbe dovuto all'estensione del piano di aspettativa finanziato dal governo oltre la fine di ottobre. Secondo i dati, al 31 ottobre oltre 2,4 milioni di lavoratori erano ancora "protetti" dal piano. (Rel)