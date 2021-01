© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'aggiornamento contenuto nel rapporto World Economic Outlook, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha previsto nel 2021 un aumento del 5,5 per cento Pil della Francia, lo 0,5 per cento in meno rispetto alle previsioni di ottobre. Per il 2022 il Fmi prevede una crescita dell'economia francese del 4,1 per cento, con l'1,2 per cento in più rispetto alle stime di ottobre. (Frp)