Business news: Gazprom, realizzato 12 per cento gasdotto Potere Siberia da Kovjkta a Chajandinskoe

- La compagnia russa Gazprom ha finora saldato, posato e riempito 98 chilometri degli 803 totali della sezione del gasdotto Potere della Siberia dal giacimento Kovykta (regione di Irkutsk) al giacimento Chajandinskoe (Jakutia), pari al 12 per cento della lunghezza totale. Lo ha riferito l'ufficio stampa della società società. Oleg Aksjutin, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Gazprom, e Igor Kobzev, governatore della regione di Irkutsk, hanno tenuto una riunione estesa nel corso della quale è stato esaminato lo stato di avanzamento dei lavori di costituzione. Sono in corso le perforazioni per lo sviluppo del giacimento e la costruzione di due unità integrate di trattamento del gas. Il 2 dicembre 2019 sono iniziate le prime consegne alla Cina di gas russo attraverso i gasdotti della rotta orientale. In un primo momento Gazprom ha costruito una sezione di 2.200 chilometri del Potere della Siberia dalla Jakutia al confine con la Cina nella regione di Blagoveshchensk. È stata inoltre completata la costruzione della stazione di compressione di confine ad Atamanskaja e di una sezione transfrontaliera con passaggio attraverso il fiume Amur. (Rum)