Business news: Spagna, governo approva proroga cassa integrazione straordinaria fino al 31 maggio

- Via libera del Consiglio dei ministri spagnolo alla proroga della cassa integrazione straordinaria (Erte) fino al prossimo 31 maggio e alla rivalutazione delle pensioni. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", restano invariate le clausole vigenti finora come il mantenimento dell'occupazione e il divieto di licenziamento per i sei mesi successivi all'Erte per le imprese che hanno usufruito del sussidio. Allo stesso modo, il governo ha anche approvato la proroga, sempre fino al 31 maggio, dell'indennità straordinaria di disoccupazione per i lavoratori autonomi. Nel caso dei settori "ultra-protetti" le esenzioni saranno dell'85 per cento per le imprese con meno di 50 dipendenti e del 75 per cento per quelle con più di 50 dipendenti. (Spm)