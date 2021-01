Business news: Bei concede a Iberdrola prestito da 100 milioni per ricerca e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha firmato un finanziamento di 100 milioni di euro con Iberdrola per sostenere la strategia di innovazione, ricerca e sviluppo della società tra il 2021 e il 2023. Il prestito è stato firmato a Madrid dall'amministratore delegato di Iberdrola, Ignacio Galán, e dal vicepresidente della Bei, Ricardo Mourinho Felix, responsabile dell'attività della banca in Spagna e Portogallo. Come riferito dall'azienda in una nota, il finanziamento favorirà lo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili in linea con i fattori chiave della trasformazione del settore energetico, la decarbonizzazione e l'elettrificazione dell'economia. La ricerca sarà applicata sia nel campo delle energie rinnovabili, nella produzione di idrogeno verde e nello sviluppo di impianti eolici e fotovoltaici galleggianti, sia nell'integrazione delle energie pulite nel sistema energetico, attraverso impianti idroelettrici pompati e batterie. Iberdrola svilupperà anche nuove soluzioni per i clienti, promuovendo un uso più efficiente dell'energia e una maggiore personalizzazione del servizio, così come la mobilità elettrica. A tal fine, promuoverà la digitalizzazione, l'automazione e la sicurezza informatica. (Spm)