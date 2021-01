Business news: accordo tra Air France e i piloti di linea su cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sindacato nazionale dei piloti di linea (Snpl) di Air France ha firmato un accordo per la cassa integrazione di lunga durata che potrà arrivare sino a due anni. "Questo accordo consente un abbassamento importante della massa salariale nel tempo per l'azienda", si legge in un comunicato dell'Snpl. I salari dei piloti di Air France e della filiale low cost Transavia sono in calo di oltre il "20 per cento e fino al 40 per cento per alcuni profili, come gli istruttori", si legge inoltre nella nota. Assistiamo a "un taglio senza precedenti della massa salariale dei piloti" che aiuterà "il gruppo Air France ad attraversare la tempesta provocata dal Covid-19", ha aggiunto il sindacato. (Frp)