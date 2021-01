Business news: Grecia, Mbda armerà i caccia Rafale acquistati dalla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Mbda fornirà gli armamenti per i 18 aerei militari Rafale acquistati dalla Grecia. E' quanto riferisce un comunicato stampa, diffuso dopo la firma ad Atene dell'accordo per l'acquisto da parte greca dei 18 Rafale di fabbricazione francese. La firma dell'accordo per la fornitura degli armamenti per gli aerei che andranno in dotazione all'Aeronautica ellenica è stato firmato dal direttore generale per gli Investimenti del ministero della Difesa di Atene, Theodoros Lagios, e dall'Ad di Mbda Eric Beranger. La firma è avvenuta ad Atene alla presenza dei ministri della Difesa di Francia e Grecia Florence Parly e Nikolaos Panagiotopoulos, che a loro volta hanno siglato l'accordo sui Rafale. (Res)