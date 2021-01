Business news: ministro Economia Francia, prestito di 500 milioni di euro ad AccorInvest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese accorderà un prestito garantito dallo Stato di 500 milioni di euro ad AccorInvest, ex controllata del gruppo alberghieri Accor. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, ai microfoni dell'emittente radiofonica "Radio Classique". "È una certezza", ha detto Le Maire, spiegando che il prestito sta per essere finalizzato. Le Maire ha spiegato che la società è in "grande difficoltà finanziaria" a causa soprattutto della crisi del coronavirus. Nel 2018 Accor ha ceduto il 70 per cento della sua partecipazione in AccorInvest, di cui detiene ancora il 30 per cento. (Frp)