Business news: Repubblica Ceca, statunitense Ball costruirà una fabbrica a Pilsen

- La compagnia statunitense Ball, che produce contenitori per cibi e bevande da metallo riciclato, costruirà una fabbrica a Pilsen, in Repubblica Ceca. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". La costruzione dovrebbe partire già in primavera e costerà oltre 4,4 miliardi di corone (170 milioni di euro). Gli stabilimenti nella zona industriale di Pilsen daranno lavoro a circa 200 persone e diventeranno operativi dall'autunno del 2022. Si prevede che la fabbrica produca 1,6 miliardi di lattine di alluminio all'anno nella prima fase, con un potenziale di aumento della produttività fino al doppio. L'impianto, che coprirà una superficie di oltre 100 mila metri quadrati e conterà due linee di produzione, sorgerà accanto agli ex stabilimenti di Skoda Plzen. (Vap)