Business news: Germania-Russia, Baerbock (Verdi) chiede stop definitivo per Nord Stream 2

- Copresidente dei Verdi con Robert Habeck, Annalena Baerbock è tornata a chiedere lo stop definitivo per il progetto Nord Stream 2, il gasdotto in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, Baerbock ha dichiarato che l'infrastruttura “contraddice gli interessi geostrategici degli europei, è diretta specificamente contro l'Ucraina, è una scommessa contro gli obiettivi climatici europei, contrasta con tutte le sanzioni dell'Ue contro la Russia ed è quindi un progetto assolutamente fatale”. Secondo la copresidente dei Verdi, il governo tedesco deve, quindi, mettersi immediatamente all'opera per porre fine al progetto del Nord Stream 2. Per Baerbock, il progetto era “sbagliato anche prima dell'incredibile attentato” contro l'oppositore del Cremlino Aleksej Navalnyj, vittima di un tentativo di avvelenamento in Russia nella scorsa estate. L'esponente ecologista ha aggiunto che lo stop al Nord Stream 2 precede anche le recenti proteste in Russia da parte dei sostenitori di Navalnyj per la detenzione dell'attivista, culminate in numerosi arresti. (Geb)