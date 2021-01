Business news: Deutsche Bank avvia inchiesta interna su vendita prodotti finanziari complessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank ha avviato un'inchiesta interna sulla vendita di prodotti finanziari complessi in violazione della normativa dell'Ue in materia. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Il principale istituto di credito tedesco avrebbe aggirato la normativa europea per vendere prodotti complessi di investment banking ai propri clienti e condividere i profitti con le società interessate. L'indagine interna è stata avviata dopo i reclami dei clienti nel 2020 e inizialmente si è concentrata sulle attività della banca n Spagna. Deutsche Bank sospetta che alcuni dei suoi dipendenti abbiano venduto consapevolmente prodotti finanziari complessi a clienti, i quali potrebbero non aver compreso i rischi connessi alle transazioni e non erano in grado di farvi fronte. L'inchiesta di Deutsche Bank sta esaminando anche se vi siano stati rapporti impropri tra i suoi dipendenti e quelli delle aziende che hanno acquistato i prodotti. (Geb)