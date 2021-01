Business news: presidente Aliyev, felici di vedere aziende iraniane partecipare a ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian sarebbe molto felice di vedere aziende iraniane tra le società che parteciperanno alla ricostruzione dei territori riconquistati in Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, nel corso dell’incontro con il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, in visita a Baku. "Abbiamo molte cose da discutere e prima di tutto desidero esprimere il mio grande apprezzamento per le nostre relazioni bilaterali, il loro livello, la velocità di sviluppo e risultati e i progetti futuri", ha detto il presidente azerbaigiano. “Sarà un processo naturale”, ha aggiunto il capo dello Stato di Baku, parlando della partecipazione iraniana al processo di ricostruzione. “Come ho detto, solo i Paesi amici saranno nostri partner. E, naturalmente, Le aziende iraniane sono avvantaggiate grazie alla vicinanza, alla logistica e alla grande esperienza", ha osservato Aliyev. (Rum)