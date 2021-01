Frosinone: area museale al nuovo palazzo comunale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le due richieste di finanziamento presentate dal comune di Frosinone per l'attuazione di un piano di intervento per l'archivio storico comunale e per l'allestimento del Museo d'arte presso la villa comunale sono state entrambe accolte - aggiunge la nota -. Requisito primario per accedere alle misure di sostegno previste nel piano triennale di indirizzo e nel piano annuale della attività, è che i servizi culturali siano dotati di regolamenti che ne disciplinino il funzionamento, l'organizzazione interna e le modalità di gestione e fruizione del patrimonio e dei servizi all'utenza. L'assise ha quindi approvato i regolamenti del Sistema museale urbano, del Museo delle Risorse naturali e delle Tecniche, del Museo di Storia e Tradizione, del Museo d'Arte e dell'Archivio Storico Comunale, rimettendo gli stessi alla Regione Lazio ai fini del relativo accreditamento". (Com)