Brexit: Ue attiva articolo 16 protocollo nordirlandese, Belfast chiede ritorsioni a Downing Street

- L'Unione europea ha introdotto controlli per prevenire l'esportazione di vaccini anti Covid dall'Ue verso l'Irlanda del Nord, utilizzando l'articolo 16 del protocollo nordirlandese contenuto all'interno dell'accordo Brexit. L'articolo permette di sospendere il protocollo unilateralmente se una delle due parti lo ritiene vitale per i propri interessi, e l'Ue ha deciso in favore della sospensione sulla base della polemica sulle forniture di vaccini Nel Regno Unito e in Ue da parte di Astrazeneca. L'Unione ha giustificato la scelta affermando di voler prevenire che l'Irlanda del Nord, a oggi ancora parte del mercato unico e e dell'Unione doganale europea, venga utilizzata come "porta sul retro" per permettere l'ingresso di vaccini dall'Ue nel Regno Unito. La prima ministra nordirlandese, Arlene Foster, ha definito la decisione di Bruxelles come "un incredibile atto di ostilità", sostenendo che l'Unione europea avrebbe ancora una volta dimostrato che è pronta a utilizzare l'Irlanda del Nord per i propri interessi, e a peggiorare il tutto secondo Foster ci sarebbe il fatto che in gioco vi sono vaccini salvavita. (segue) (Rel)