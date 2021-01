Brexit: Ue attiva articolo 16 protocollo nordirlandese, Belfast chiede ritorsioni a Downing Street (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivazione dell'articolo 16 prevede che l'Irlanda del Nord sarà ora considerata come "un territorio esterno" per quanto concerne l'esportazione di vaccini provenienti dalla Repubblica d'Irlanda, parte dell'Ue, e questo potrebbe creare effettivamente dei controlli alla frontiera per i trasporti merci tra Dublino e Belfast. In risposta all'azione di Bruxelles, Foster (leader del partito unionista nordirlandese) ha affermato che chiederà al primo ministro Boris Johnson di "aumentare la posta in gioco", e "utilizzare robuste misure di risposta, inclusa l'attivazione dell'articolo 16" in ritorsione, per preservare l'interesse dell'Irlanda del Nord e del Regno Unito. (Rel)