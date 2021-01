Cultura: da lunedì primo febbraio riapre al pubblico Palazzo Barberini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì primo febbraio riapre al pubblico Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18. "Sono stati mesi di grande malinconia, in cui però abbiamo anche lavorato molto, portando avanti la ricerca e i progetti del Museo, oltre al restauro di molte opere e nuove acquisizioni", lo dichiara in una nota la direttrice Flaminia Gennari Santori. "Noi siamo qui per il pubblico, perciò siamo entusiasti di riaccogliere i nostri visitatori. Ovviamente il tema della sicurezza sarà prioritario, per fare in modo che tutti possano godere al meglio delle nostre collezioni e delle nostre mostre". L'ingresso al museo sarà consentito nel rispetto delle normative anti Covid. Le mostre in corso sono tre: "Plasmare l'idea. Pierre-Étienne Monnot, Carlo Maratti e il monumento Odescalchi", a cura di Maurizia Cicconi, Paola Nicita e Yuri Primarosa fino al 2 maggio 2021; "La Cananea restaurata. Nuove scoperte su Mattia e Gregorio Preti", a cura di Alessandro Cosma e Yuri Primarosa fino al 2 maggio 2021; "L'ora dello spettatore. Come le immagini ci usano", a cura di Michele Di Monte fino al 5 aprile 2021. Galleria Corsini rimarrà invece chiusa al pubblico per il protrarsi degli interventi di manutenzione e riallestimento delle sale espositive. (Com)