Usa-Osce: Blinken sente Linde, focus su Ucraina, Bielorussia e Caucaso

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Affari esteri svedese e presidente dell'Osce, Ann Linde, per discutere di come mantenere alta l'attenzione sulle azioni della Russia in Ucraina, affrontare la crisi post-elettorale in corso in Bielorussia e aiutare l'Armenia e l'Azerbaigian a negoziare una soluzione politica duratura e sostenibile. Lo riferisce il dipartimento di Stato. (Nys)