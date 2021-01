Business news: Francia, nel secondo semestre 2020 Suez fa meglio degli obiettivi previsti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo semestre del 2020 il gruppo francese Suez, specializzato nella gestione di acque e rifiuti, ha registrato un calo dei ricavi di circa l'1 per cento, contro le stime che puntavano a un dato compreso tra il -4 e il -2 per cento. Il margine operativo lordo ha raggiunto 1,6 miliardi di euro. Questa tendenza riflette "una forte dinamica commerciale in Francia e all'estero e il dispiegamento effettivo della politica di rotazione di attivi del gruppo: rafforzando le sue posizioni in zone geografiche prioritarie e a forte potenziale, sostiene la sua crescita futura", ha fatto sapere Suez. La società ha poi sottolineato le "attività di miglioramento della sua performance operativa" attuate nell'ambio del piano strategico "Suez 2030". (Frp)