Business news: Spagna, Audax Renovables incrementa portafoglio "verde" di quasi 2 GW

- Audax Renovables ha incrementato di quasi 2 GW il suo portafoglio energetico di energia rinnovabili dopo l'accordo raggiunto con il gruppo Excelsior Times e che sarà sviluppato nei prossimi mesi. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, la transazione è valutata 102 milioni di euro, secondo i calcoli di Ernst & Young Spagna incaricato come esperto indipendente. Audax Renovables avanza, dunque, nella sua tabella di marcia per diventare un punto di riferimento nella generazione di energie "verdi". La distribuzione geografica dei progetti acquisiti si trova in Spagna, Italia e Portogallo, mercati strategici del gruppo. (Spm)