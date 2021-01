Business news: Regno Unito, Shell acquista rete caricamento veicoli elettrici Ubitricity

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante petrolifero Shell ha annunciato l'intenzione di acquistare Ubitricity, la più grande rete di caricamento di veicoli elettrici nel Regno Unito, per una somma non dichiarata. L'azienda al momento possiede circa 2.700 punti di caricamento in tutto il Regno Unito, circa il 13 per cento del mercato disponibile. L'acquisizione permetterà a Shell di espandere il proprio network di caricamento, che al momento comprende circa un migliaio di stazioni nel Paese. Il vantaggio di Ubitricity, secondo gli esperti, è di lavorare "in tandem" con le amministrazioni locali, istituendo punti di caricamento pubblici e permettendo il caricamento delle proprie vetture anche a coloro che non ne posseggono uno privato. (Rel)