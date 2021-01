Frosinone: area museale al nuovo palazzo comunale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Archivio storico comunale, che aderisce al Sistema integrato frusinate per la cultura, svolge le funzioni di conservazione, ordinamento, inventariazione del patrimonio documentario; assicura la consultazione e la valorizzazione del patrimonio, promuove attività didattiche, divulgative e di ricerca storica, in collaborazione con la biblioteca, le scuole, l'università e altri enti e istituti di ricerca - spiega la nota -. Svolge inoltre una funzione essenziale per garantire il reperimento di informazioni di profilo giuridico, la tutela della memoria storica dell'ente e il diritto di tutti i cittadini all'accesso all'informazione, alla formazione permanente e allo sviluppo della conoscenza storica locale. Nell'archivio storico comunale saranno depositate le future acquisizioni di materiale documentario del comune, provenienti sia da enti pubblici soppressi, sia da raccolte di privati a qualsiasi titolo pervenute, vale a dire per acquisto o per donazione, per deposito o comodato". (segue) (Com)