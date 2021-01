Cultura: da restauri a progetti, Fondazione Cariplo investe 45 milioni all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arte, musica, lettura, musei: la Fondazione Cariplo negli ultimi anni ha investito circa 45 milioni di euro all'anno in progetti culturali. Un impegno che in larga parte ricade sul territorio milanese, dove la Fondazione sostiene le grandi istituzioni culturali, come il Teatro alla Scala, e promuove iniziative nelle aree più periferiche della città con il programma "La città intorno". "Fondazione Cariplo è un soggetto cruciale nel definire il complesso dell'articolazione della proposta culturale cittadina. Sicuramente l'offerta culturale e l'agenda delle politiche culturali della città sarebbe stata molto diversa e molto più povera se non ci fosse stato l'intervento di Fondazione Cariplo", ha detto l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno nella commissione consiliare dedicata a fare il punto sugli interventi dell'ente filantropico. Del Corno ha sottolineato che "la concezione che si è avuta non è quella di un intervento sussidiario della Fondazione a coprire gli eventuali buchi di ciò che non poteva essere realizzato dall'amministrazione comunale, ma abbiamo sempre lavorato sulla piena condivisione di obiettivi precisi, con l'obiettivo di far sempre collimare le diverse strategie". Tra queste l'assessore ha menzionato l'utilizzo della cultura come leva di rigenerazione urbana; l'impegno per rendere l'offerta culturale più accessibile; l'attenzione alla creazione di valore economico prodotto dalle industrie culturali e creative e anche la valutazione dell'impatto dei progetti sostenuti. "Il nuovo Consiglio di amministrazione ha dato l'indicazione di accorciare le distante. E il settore della cultura da questo punto di vista è un vettore privilegiato", ha sottolineato in commissione Davide Maggi, referente per Arte e Cultura nel Cda della Fondazione. "L'ambito della cultura - ha proseguito Maggi - riveste un ruolo importante nei vari settori in cui opera Fondazione Cariplo, perché anche in termini di risorse investite è il secondo settore dopo i servizi alla persona a ricevere la maggior attenzione". (segue) (Com)