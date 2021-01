Governo: Leu, piena disponibilità per soluzione crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta del presidente della Repubblica Mattarella di dare un mandato esplorativo al presidente della Camera Fico è ineccepibile sotto il profilo costituzionale. Piena disponibilità per verificare le condizioni per dare una soluzione veloce ed efficace alla crisi di governo, nel solco del grande lavoro realizzato dal governo Conte dal 2019". Lo affermano i capigruppo di Leu al Senato e alla Camera Loredana De Petris e Federico Fornaro. "In questa fase difficile e complessa, l'Italia ha bisogno di un governo capace di proteggere cittadini e imprese e di guardare al futuro con i fondi europei del Recovery plan nel segno del digitale, della riconversione ecologica e della giustizia sociale", aggiungono. (Com)