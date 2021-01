© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le uniche parole che hanno senso per il Paese sono responsabilità e confronto sui temi, per arrivare alla rapida soluzione della crisi. Roberto Fico interpreterà al meglio le indicazioni del presidente Mattarella. Il M5s continua a lavorare e a sostenere Giuseppe Conte". Lo ha scritto su Twitter il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D'Incà. (Rin)