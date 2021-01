Business news: Spagna, a Navantia contratto con la base Usa di Rota per 822 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Navantia, multinazionale spagnole della cantieristica navale, si è aggiudicata una gara d'appalto da 822 milioni di euro indetta dagli Stati Uniti per la riparazione e manutenzione dei cacciatorpediniere Arleigh Burke-Class e altre navi schierate nella base navale di Rota (Cadice), che garantirà fino al 2028 circa 1.000 posti di lavoro all'anno. La ministra delle Finanze, María Jesús Montero, si è congratulata per questo contratto definendolo "una buona notizia" per le provincia di Cadice. "Navantia consolida la sua posizione come principale manutentore della Marina militare statunitense a Rota, un ruolo che ha svolto negli ultimi otto anni", ha sottolineato la società in un comunicato stampa. (Spm)