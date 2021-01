Business news: Russia, Rostec avvia sviluppo nuovo caccia-intercettore MiG-41

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia sono in corso lavori per la creazione di un caccia intercettore a lungo raggio. È quanto si apprende sul sito della società statale russa del settore difesa Rostec. "Il progetto di un promettente complesso di aerei di intercettazione a lungo raggio con il marchio MiG-41 è in fase di sviluppo", si legge sul sito web della società statale. Rostec presenterà un modello di caccia di quinta generazione Su-57 al salone dell'aereonautica internazionale Aero India 2021, che si terrà a Bangalore dal 3 al 5 febbraio. (Rum)