Usa-Colombia: colloquio Blinken-Blum, focus su dossier di interesse comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri colombiano Claudia Blum. Lo riferisce il dipartimento di Stato. Blinken ha segnalato il suo apprezzamento per la partnership di lunga data tra Usa e Colombia e ha espresso le sue condoglianze per la recente dipartita del ministro della Difesa, Carlos Holmes Trujillo García, "un grande statista e amico intimo degli Stati Uniti". Il segretario Blinken ha comunicato che l'amministrazione del presidente Joe Biden attende con impazienza di continuare la cooperazione per promuovere un emisfero democratico e per rinvigorire le rispettive economie dopo la pandemia di Covid-19. Il capo della diplomazia di Washington ha ribadito il forte sostegno degli Stati Uniti alla pace, alla tutela dei diritti umani e alla sconfitta del narcotraffico in Colombia.(Nys)