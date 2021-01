Frosinone: fototrappole per tutela ambientale e prevenire episodi di vandalismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli apparecchi, ad alimentazione autonoma, progettati per l'uso all'aperto, sono resistenti all'acqua e ai vari agenti atmosferici: si innescano in una certa regione di interesse, monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o video, individuando così le persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti. Le immagini video o fotografiche riprese saranno scaricate dalle schede di memoria ad ogni controllo e/o rimozione e salvate su apposito server in uso al personale autorizzato dell'Ente - spiega la nota -. L'abbandono e lo smaltimento illecito dei rifiuti arrecano danno sia all'ambiente, sia ai cittadini frusinati, che si sono mostrati più che virtuosi nella raccolta differenziata: a seguito dell'attivazione del servizio introdotto dall'amministrazione Ottaviani su tutto il perimetro comunale, infatti, la percentuale di separazione degli scarti si è attestata su una percentuale che supera il 70 per cento. Il sistema di fototrappole andrà quindi ad aggiungersi al progetto 'Città in video', grazie al quale Frosinone detiene la percentuale più alta in Italia per rapporto tra sistemi di sicurezza e numero di abitanti". (Com)