Frosinone: area museale al nuovo palazzo comunale

- "L'Amministrazione Ottaviani, con l'obiettivo primario di incrementare l'offerta culturale a favore della collettività e al tempo stesso di sviluppare nuove modalità di fruizione e di generare nuove economie, ha istituito, con delibera di giunta apposita, ulteriori realtà museali collegate in rete con il Museo Archeologico Comunale". Lo comunica in una nota il comune di Frosinone. "Si tratta, nello specifico, del Museo delle Risorse naturali e delle Tecniche, del Museo di Storia e Tradizione e del Museo d'Arte. Il Museo delle Risorse naturali e delle Tecniche avrà sede nella Villa comunale, con sezioni distaccate presso il Parco del Matusa e la Palazzina Pio IX in località Mola Nuova. Le collezioni sono costituite da raccolta ragionata di campionature materiche delle principali risorse naturali locali; in dotazione, anche una fornace arcaica e altri reperti collegati al ciclo della lavorazione dell'argilla. Il Museo di Storia e Tradizione, con sede nella Casa della Cultura (ex Mattatoio) presenta collezioni di beni mobili di interesse storico di proprietà del comune di Frosinone, tra cui arredi e tessuti civili". (segue) (Com)