Francia: premier Castex, al momento nessuna serrata ma restrizioni aggiuntive al coprifuoco

- Per arginare le recenti impennate di contagi da coronavirus il governo francese ha deciso di applicare nuove restrizioni ma non la serrata. Lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, al termine di un Consiglio di difesa sanitaria che si è tenuto all'Eliseo. "Possiamo ancora darci una possibilità di evitare " la serrata, ha detto il premier. "Circa 27 mila dei nostri compatrioti sono ricoverati per covid, più di 3 mila sono in rianimazione", ha detto il capo del governo. (Frp)