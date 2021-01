Cultura: da restauri a progetti, Fondazione Cariplo investe 45 milioni all'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla nascita, nel 1991, l'ente filantropico ha erogato 13.100 contributi per un totale di 1,1 miliardi di euro. "Da quando la fondazione è nata 30 anni fa c'è stata un'evoluzione molto marcata dell'attività. Si è passati da un'attività molto semplice di sostegno istituzionale alle organizzazioni del settore e di puro restauro conservativo, per evolvere fino a interventi molto più complessi", ha spiegato Andrea Rebaglio, vice direttore dell'Area Arte e Cultura di Fondazione Cariplo. "L'attuale schema di lavoro dell'area cultura della fondazione è improntato su tre sfide principali: c'è un'attenzione particolare al mondo dell'impresa culturale; c'è poi una particolare attenzione al patrimonio culturale; e poi c'è un lavoro molto marcato sulla partecipazione culturale. Negli ultimi anni la nostra attività si attesta intorno ai 45 milioni di euro all'anno". Di questi, il 35 per cento sono destinati a bandi e progetti, il 19 per cento sono fondi istituzionali (come ad esempio i contributi al Teatro alla Scala, al Piccolo teatro e al Fai). "L'attività filantropica in ambito culturale che riguarda il territorio comunale assorbe più di metà delle risorse della Fondazione", ha aggiunto Rebaglio. (segue) (Com)