Cultura: da restauri a progetti, Fondazione Cariplo investe 45 milioni all'anno (3)

- Tra gli interventi a Milano di Fondazione Cariplo figurano i grandi interventi pluriennali di restauro e riqualificazione, come quelli al Castello Sforzesco, a Palazzo Reale, e al Trotter; il sostegno all'attività e ai progetti delle grandi istituzioni culturali (Scala, Triennale, Accademia di Brera, Orchestra Verdi, Conservatorio); la condivisione di alcuni progetti, come "Invito a teatro", "Abbonamento musei Lombardia-Milano", "Patto di Milano per la lettura"; la collaborazione in alcune operazioni, come la Manifattura Tabacchi, la Fondazione Feltrinelli, Base Milano, Muba, Teatro Ringhiera, Teatro Menotti; iniziative come Bookcity, JazzMi; sviluppo di strategie condivise per la rigenerazione delle periferie, con la convergenza tra il Piano quartieri del Comune e il programma di Fondazione Cariplo "La città intorno". "Con l'emergenza pandemica abbiamo rimodulato le nostre strategie: la Fondazione ci ha assegnato un nuovo obiettivo strategico che ci vedrà impegnati negli anni a venire nell'avvicinare nuovo pubblico alla cultura", ha fatto sapere il vice direttore Rebaglioo, ricordando gli ultimi interventi a sostegno della cultura portati avanti da Cariplo, come "Let's go", un grande bando da 16 milioni (di cui 4,5 al settore culturale) per sostenere le organizzazioni del terzo settore messe in difficoltà dalla crisi pandemica; il bando "Per la cultura" da 8 milioni di euro, lanciato a metà 2020 con obiettivi di rilancio; il bando "Per il libro e la lettura", lanciato alla fine dello scorso anno e il progetto "Innova musei". Rebaglio ha infine ricordato anche la nascita di Meet, il centro internazionale di cultura digitale che ha sede a Milano in Porta Venezia e il Music Innovation Hub, uno spazio dedicato alla filiera musicale all'interno di Base. (Com)