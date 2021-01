Brasile: percentuale famiglie indebitate raggiunge il 66,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione nazionale del commercio di beni, servizi e turismo del Brasile (Cnc) ha reso noto che la percentuale di famiglie brasiliane indebitate è aumentata nel 2020, raggiungendo un totale pari al 65,5 per cento della popolazione. Si tratta della percentuale più alta registrata dall'inizio delle rilevazioni, avviate a gennaio 2010. Alla fine del 2019 la percentuale era del 63,6 e nel 2018 del 59,8 per cento. La Cnc prende in considerazione i debiti contratti attraverso assegni post-datati, carte di credito, scoperto bancario, prestiti e rate per l'acquisto di auto o assicurazioni sanitarie. La percentuale di famiglie con debiti o pagamenti in arretrato ha raggiunto il 25,5 per cento alla fine del 2020. Il numero di famiglie che hanno dichiarato di non essere in grado di rimborsare i debiti scaduti, restando dunque inadempienti, ha raggiunto il record storico dell'11 per cento. Nel 2019 la percentuale era al 9,4 per cento. La carta di credito è stata nuovamente citata come il principale strumento attraverso il quale sono stati contratti debiti (78,7 per cento). In seconda posizione ci sono gli assegni (16,8 per cento) e i finanziamenti per l'acquisto di auto (10,7 per cento), seguiti dai mutui per acquisto casa (9,5 per cento) e credito personale (8,5).(Brb)