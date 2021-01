Governo: Mattarella conferisce a Fico l'incarico esplorativo, esito entro martedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha conferito il compito al presidente della Camera, Roberto Fico, di verificare se ci sono le condizioni per creare una maggioranza politica "composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente". Lo ha reso noto Ugo Zampetti, segretario generale del Quirinale, che ha aggiunto: "Il presidente della Repubblica ha chiesto al presidente della Camera di riferire entro la giornata di martedì". Fico ha accettato l'incarico esplorativo conferitogli da presidente. "Ringrazio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la fiducia che mi ha accordato conferendomi il mandato esplorativo volto a verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano il precedente governo", ha detto la terza carica dello Stato."Nei prossimi giorni sarò impegnato nel confronto con i componenti di queste forze politiche. E' un momento molto delicato per il Paese, siamo chiamati ad affrontarlo con la massima responsabilità per dare risposte urgenti che i cittadini attendono", ha concluso Fico. "C'è una pesante crisi economica e sociale. Bisogna dare vita presto a un governo con un adeguato sostegno delle Camere", ha detto il capo dello Stato al termine delle consultazioni. Mattarella ha comunicato che la disponibilità a costituire una "maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo procedente" a lui manifestata dalle forze politiche nel corso delle consultazioni va "doverosamente verificata nella sua concreta praticabilità" (Rin)