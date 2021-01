Usa-Iran: Sullivan, nostra priorità è impedire sviluppo nucleare bellico di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impedire all'Iran di sviluppare tecnologia nucleare ad uso bellico rappresenta "una priorità" per l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo ha assicurato il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, parlando a un evento dell'Istituto degli Stati Uniti per la pace, assieme al suo predecessore Robert O'Brien. Sullivan ha evidenziato che dal punto di vista di Washington "è prioritario "fronteggiare quella che è a tutti gli effetti una escalation nucleare", nel momento in cui Teheran "si avvicina al livello di uranio arricchito necessario per avere un arma". (Nys)