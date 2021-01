Governo: Fico accetta incarico esplorativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha accettato l'incarico esplorativo conferitogli da presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ringrazio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la fiducia che mi ha accordato conferendomi il mandato esplorativo volto a verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano il precedente governo", ha detto la terza carica dello Stato. "Nei prossimi giorni sarò impegnato nel confronto con i componenti di queste forze politiche. E' un momento molto delicato per il Paese, siamo chiamati ad affrontarlo con la massima responsabilità per dare risposte urgenti che i cittadini attendono", ha concluso Fico.(Rin)