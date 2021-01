© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavoreremo al fianco del presidente Fico a cui è stato affidato un compito cruciale in questo frangente. Concentriamoci sui temi che ci accomunano e tagliamo fuori tutti i temi divisivi". Lo scrive in una nota il Movimento cinque stelle dopo l’assegnazione del mandato esplorativo al presidente della Camera. (Com)