Frosinone: fototrappole per tutela ambientale e prevenire episodi di vandalismo

- "Il consiglio comunale ha adottato il regolamento per la videosorveglianza con il sistema delle fototrappole, volto specificatamente alla tutela ambientale e del patrimonio comunale, per contrastare episodi di vandalismo e per individuare e perseguire quanti dovessero depositare abusivamente rifiuti in ambiti particolarmente sensibili". Lo comunica in una nota il comune di Frosinone. "L'amministrazione Ottaviani intende così contrastare l'increscioso fenomeno dell'abbandono e smaltimento irregolare di rifiuti nel territorio comunale, mediante fototrappole collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio (lungo le strade e loro pertinenze; aree verdi). Il sistema mira alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e/o di sostanze pericolose, oltre che al rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti. Gli apparecchi elettronici porteranno, inoltre, anche alla ricostruzione della dinamica di atti vandalici o di teppismo, per permettere un pronto intervento della polizia municipale o delle forze dell'ordine a tutela del patrimonio pubblico". (segue) (Com)