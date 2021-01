Governo: Licheri (M5s), fare presto perché Paese non può aspettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fare presto. Questo ho pensato entrando al Quirinale. Che poi è il sunto di quanto abbiamo detto con Vito Crimi e Davide Crippa al presidente Mattarella. È troppo grande il grido di dolore che arriva dai cittadini: è necessario un governo forte e subito. Perché il Covid-19 non aspetta. Perché ci sono milioni di italiani da vaccinare. Perché ci sono milioni di attività da ristorare. Perché c'è un sistema Paese da far ripartire. A Roberto Fico il nostro abbraccio e il migliore augurio di buon lavoro". Lo afferma il capogruppo del M5s al Senato, Ettore Licheri, in un post su Facebook. "Sarà lui – aggiunge - ad avviare questo percorso. Siamo di fronte a un tornante della storia troppo importante: il tempo dei teatrini e dei giochetti della politica è finito. È fondamentale togliere dal tavolo personalismi e temi divisivi, in un patto biennale di legislatura per salvare l'Italia. È ora di pensare soltanto agli italiani. E bisogna farlo subito". (Rin)