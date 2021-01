Francia: premier Castex, a partire da domenica a mezzanotte chiuse frontiere a paesi extra-Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per arginare la crisi del coronavirus, a partire da domenica, la Francia chiuderà le frontiere ai viaggiatori provenienti da paesi esterni all'Unione Europea, ad eccezione di casi che presentano "motivi imperativi". Lo ha dichiarato il primo ministro francese, Jean Castex, annunciando le nuove restrizioni decise per arginare il coronavirus. "Ogni ingresso in Francia e ogni uscita dal nostro territorio a destinazione o in provenienza di un paese esterno all'Unione europea sarà vietata", ha detto il premier dall'Eliseo. Castex ha spiegato che poliziotti e gendarmi saranno ancora di più mobilitati per far rispettare il coprifuoco attualmente in vigore dalle 18:00 alle 6:00 del mattino. "Le derive di alcuni non sapranno rovinare gli sforzi di tutti", ha detto il primo ministro. Il capo del governo ha poi annunciato che, sempre a partire da domenica, i centri commerciali non alimentari che hanno un'estensione maggiore a 20 mila metri quadrati saranno chiusi. (Frp)