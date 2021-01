Usa: Biden visita Centro medico militare Walter Reed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è recato in visita al Centro medico militare Walter Reed di Bethesda, nel Maryland, per incontrare personale militare ricoverato nella struttura, la prima in cui Biden entra da quando è alla Casa Bianca. Lo riferiscono i media Usa. Durante la visita, il presidente ha ringraziato i funzionari dell'ospedale per le cure fornite a suo figlio, Beau Biden (anch'egli militare), durante gli "ultimi giorni" della sua battaglia contro il cancro al cervello nel 2015. Anche l'ex presidente, Donald Trump, è stato curato al Walter Reed dopo aver contratto il coronavirus a ottobre. Prima di dirigersi all'ospedale, Biden ha auspicato una rapida approvazione da parte del Congresso federale del suo piano di aiuti contro la pandemia di Covid-19 da 1,9 miliardi di dollari. Durante un breve commento dallo Studio Ovale, il presidente ha sottolineato che molti cittadini saranno "gravemente danneggiati " se il Congresso non approverà presto il pacchetto. (Nys)