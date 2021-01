Covid: Sardegna resta in zona arancione, Solinas, ricorre al Tar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vi è alcun sovraccarico dei servizi assistenziali – ha continuato il governatore sardo -. L'ultimo rapporto Gimbe, pubblicato ieri, conferma una situazione pienamente sotto controllo e in continuo miglioramento. Il Ministro della Salute, con l'ordinanza impugnata, ha quindi stabilito sussistesse la necessità e l'urgenza di collocare la Regione Sardegna in zona "arancione" e vi ha dato corso senza che in merito l'Amministrazione abbia potuto concretamente esprimersi o apportare i propri elementi di valutazione (che certo avrebbero consentito di pervenire a conclusioni differenti), applicando un dpcm pubblicato il venerdì della stessa settimana cui si riferivano i dati presi in considerazione"."La Regione, ritenendo tale decisione ingiusta e ingiustificata - ha aggiunto Solinas - ha chiesto, con spirito di leale collaborazione, che il provvedimento venisse modificato, in ragione delle non corrette modalità di adozione del provvedimento e dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure in esso previste, ma senza esito. Ciò sebbene l'art. 2, comma 3, del dpcm 14.1.2021, attribuisca al Ministro della Salute il compito di aggiornare l'ordinanza adottata, a seguito di verifica settimanale del permanere dei presupposti che ne hanno giustificato l'adozione. Il Ministro non ha ritenuto di provvedere in tal senso e, dopo ore di discussione con gli organi tecnici sulle misure da adottare, alle 19 di oggi ha deciso di tenere la Sardegna in zona arancione". (segue) (Rsc)