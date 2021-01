Usa: riaprono i ristoranti a New York, acceso fino a 25 per cento capienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ristoranti della città di New York potranno tornare a ospitare clienti all’interno delle strutture a partire dal 14 febbraio prossimo, rispettando il limite massimo di capienza fissato al 25 per cento. Lo ha annunciato il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, sottolineando che la città è passata da un tasso di positività al Covid del 7,1 per cento di inizio gennaio al 4,9 per cento odierno. In tutto lo Stato, il tasso di positività si attesta al 4,6 per cento, il più basso dall'11 dicembre. “Prendiamo decisioni basate sui fatti, sulla base dei numeri, e i numeri di New York City sono in calo", ha detto Cuomo in conferenza stampa.(Nys)