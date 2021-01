Covid: Commissione Ue, ok a vaccino AstraZeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, è prevista protezione, dato che una risposta immunitaria è stata osservata in questo gruppo di età e sulla base dell'esperienza con altri vaccini. Poiché esistono informazioni affidabili sulla sicurezza in questa popolazione, gli esperti scientifici dell'Ema hanno ritenuto che il vaccino possa essere utilizzato negli anziani. Si attendono maggiori informazioni dagli studi in corso, che includono una percentuale maggiore di partecipanti anziani. Sulla base del parere positivo dell'Ema, la Commissione ha verificato tutti gli elementi a sostegno dell'autorizzazione all'immissione in commercio e ha consultato gli Stati membri prima di concedere l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata. Il vaccino AstraZeneca si basa su un adenovirus, un virus innocuo che fornisce le "istruzioni" del virus che causa il Covid 19. Ciò consente alle cellule del corpo di produrre la proteina unica del virus. Il sistema immunitario della persona riconosce che questa proteina unica non dovrebbe essere nel corpo e risponde producendo difese naturali contro l'infezione da Covid-19. (Beb)