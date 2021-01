Usa-Unione africana: colloquio tra Blinken e presidente Faki, focus su partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi una conversazione con il presidente della commissione dell'Unione africana (Ua), Moussa Faki Mahamat, durante la quale le parti hanno discusso del partenariato Usa-Ua per il rafforzamento delle istituzioni democratiche, e i comuni sforzi per garantire pace e sicurezza durature, crescita economica, commercio, investimenti e promuovere la sicurezza sanitaria, in particolare nel contesto della pandemia di Covid-19. Lo riferisce il dipartimento di Stato, sottolineando che Blinken si è congratulato con Faki per gli sforzi di risposta alla pandemia da parte dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie e per l'inizio delle transazioni commerciali nell'ambito dell'Area di libero scambio continentale dell'Africa. (Nys)