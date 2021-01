Frosinone: area museale al nuovo palazzo comunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Museo d'Arte avrà sede nella villa Comunale (o Museo Bouchard) - continua la nota -. Negli anni novanta del secolo scorso la villa, nel frattempo passata in proprietà prima della famiglia Ricci e poi De Matthaeis, è stata acquisita al demanio comunale e adibita a funzioni pubbliche, istituzionali e culturali. Le collezioni sono costituite dai beni di interesse artistico che per dono, legato o altra modalità di acquisizione, appartengono al comune di Frosinone. Esse comprendono in particolare opere di pittura e di scultura, oltre che disegni e stampe. A ciò si aggiunga, infine, l'Archivio storico, struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico, assicurandone la consultazione per finalità di studio e di ricerca. Il comune si impegna a conferire nella sede dell'archivio, individuata presso la nuova sede comunale di Palazzo Munari (ex Banca d'Italia) tutta la documentazione, insieme alla pinacoteca e un'area espositiva". (segue) (Com)