Covid: Brusaferro (Iss), stimiamo che numero positivi intercettati sia con rapporto 1 a 3, 1 a 4

- "Tutti i sistemi di sorveglianza hanno capacità di leggere in qualche modo l’andamento dell’epidemia nel suo complesso, ma in nessuna epidemia non sono mai esaustivi di tutti i casi che si possono verificare. La stima che noi facciamo è un po' superiore al 50 per cento". Lo ha osservato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in merito ad un dossier dell'intelligence secondo cui i nuovi positivi giornalieri al Covid-19 in Italia sarebbero in realtà il 40-50 per cento in più di quelli rilevati ufficialmente. "Noi stessi stimiamo - ha continuato il presidente dell’Iss - che il numero di positivi che poi vengono intercettati sia con un rapporto di 1 a 3, 1 a 4 rispetto ai positivi reali che ci sono. E’ chiaro che si intercettano prevalentemente le persone sintomatiche. Rimane il fatto che ci possono essere dei positivi asintomatici, inconsapevolmente, quindi questo è un fenomeno ben noto, ben studiato ed anche ben parametrizzato. E' un’informazione nota a tutti gli epidemiologi e a tutti i sistemi di sorveglianza". Brusaferro ha parlato durante la conferenza stampa presso il dicastero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. (Rin)